Le Real Madrid n'a aucune confiance dans le clan Mbappé

Le Real Madrid s'apprête à proposer un contrat à l'attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé.

Il est le seul à connaître son avenir, mais tout le monde est persuadé que cette fois, à la quatrième fois, Mbappé signera pour le Real Madrid. Le champion du monde de 25 ans a gardé le silence et, comme on l'a vu il y a 18 mois, il n'a peut-être pas encore pris sa décision. Le Real Madrid, du moins en privé, a tenu à souligner que si un accord est conclu, ce sera à ses conditions cette fois-ci, et espère que les négociations seront terminées d'ici la fin du mois de janvier.

Le journaliste d'El Chiringuito Josep Pedrerol a des contacts au Real Madrid. Pour preuve, le président du Real Madrid, Florentino Perez, a choisi l'émission pour parler à la fois de la Superleague lors de son lancement et de l'échec à obtenir la signature de Mbappé en 2021. Et Pedredol affirme que le Real est aux commandes.

"Le Real Madrid a confiance en Mbappé, mais pas dans son camp. Le Real craint qu'une fois de plus, le Qatar mette la pression sur Mbappé pour qu'il reste à Paris. Ils peuvent exercer une pression importante sur l'attaquant pour qu'il reste, économique ou autre. La question est de savoir si son camp pliera sous la pression du Qatar."

"Le Real Madrid veut signer Mbappé, oui, mais il ne participera pas à une vente aux enchères pour lui". Le "camp" de Mbappé se compose principalement de sa mère Fayza Lamari, qui fait également office d'agent. Entre-temps, à l'été 2021, on a beaucoup parlé du fait que le Premier ministre français Emmanuel Macron se serait mêlé de l'affaire pour persuader le crack de Bondy de rester.