Le Real Madrid mise gros sur une pépite de 19 ans

Le joueur de 19 ans devrait intégrer dans un premier temps l'équipe réserve du Real Madrid (Real Madrid C).

Cette nouvelle fait suite aux rumeurs selon lesquelles les Merengues seraient proches de recruter Guille González, en provenance de Cadix. La semaine dernière, Joshua Abe, jeune espoir de Liverpool, a également rencontré certains de leurs joueurs, le club madrilène ayant accueilli le jeune prodige de 17 ans, preuve des efforts déployés par le Real Madrid pour recruter dans son centre de formation.

Rezola rejoindra le Real Madrid en janvier. Selon The Athletic, le transfert s'élèverait à environ 150 000 €, auxquels s'ajouteraient des bonus et autres charges, ce qui représente une somme considérable pour un club de quatrième division comme Logroñés. Rezola est décrit comme un milieu offensif techniquement doué, habitué à évoluer en numéro 10. Il a également été utilisé sur les ailes pendant la majeure partie de la saison en Segunda Federación, inscrivant deux buts en 15 apparitions (dont 14 titularisations).

D'origine basque, Rezola suscitait également un vif intérêt de la part de l'Athletic Club. Le Real Madrid a finalement devancé Los Leones, parmi de nombreuses autres offres, dont une d'Arabie saoudite, pour s'attacher ses services. Le club prévoit que Rezola évolue initialement avec le Real Madrid C, la troisième équipe, avec la possibilité de rejoindre le Real Madrid Castilla dans les mois à venir. Le Real Madrid C évolue en deuxième division, comme Logroñés, tandis que Castilla joue une division au-dessus.

Ces dernières années, l'intégration de jeunes issus du centre de formation en équipe première est devenue rare au Real Madrid. González García et Raúl Asencio sont les dernières recrues en date. Le club a souvent préféré vendre ses jeunes talents, comme Nico Paz, tout en conservant une option d'achat.