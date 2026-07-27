Le transfert de l'ailier ivoirien Yan Diomandé au Real Madrid est désormais acté, après que le club merengue est parvenu à un accord définitif avec le club allemand de Leipzig pour un montant supérieur à 100 millions d'euros, une transaction qui pourrait avoir d'importantes répercussions sur l'avenir de la star brésilienne Vinicius Junior et sur la stratégie de recrutement estivale de l'équipe.

Selon la radio espagnole « Cadena SER », Diomandé se rendra dans la capitale espagnole dans les prochains jours pour passer sa visite médicale et signer un contrat courant jusqu'en juin 2031, tandis que le journaliste Héctor González a confirmé dans l'émission « El Larguero » que l'annonce officielle du transfert pourrait intervenir ce lundi, ce qui permettrait au joueur de rejoindre immédiatement les entraînements sous la direction de l'entraîneur portugais José Mourinho.

Il s'agit du cinquième transfert du Real Madrid lors du mercato estival en cours, après les arrivées d'Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries, Bernardo Silva et Marc Cucurella, dans le cadre d'un plan ambitieux visant à renforcer les rangs du club merengue en vue de la nouvelle saison.

Le retrait du Paris Saint-Germain de la course a été l'un des facteurs décisifs qui ont facilité la conclusion de l'opération. Le journaliste Andrés Onrubia a en effet rapporté que le club parisien avait publié un communiqué à destination des médias annonçant son retrait des négociations en raison d'exigences financières jugées excessives, estimant que le prix fixé par Leipzig et le salaire du joueur, en plus des commissions des intermédiaires, dépassaient les critères établis par le club français.

Diomandé : remplaçant ou partenaire de Vinicius ?

L'arrivée de Diomandé ouvre plusieurs options stratégiques dans les plans sportifs du Real Madrid, dont la plus notable concerne directement l'avenir de Vinicius Junior, dont la prolongation de contrat n'a pas encore été tranchée. En effet, l'arrivée de l'ailier ivoirien permettra au club de disposer d'un remplaçant de très haut niveau si le Brésilien décidait de ne pas prolonger son contrat, voire de partir cet été.

Par cette démarche anticipée, le Real Madrid s'est assuré de ne pas subir la pression du marché en cas de départ de Vinicius, d'autant que le journaliste Antón Meana a affirmé que l'intérêt de l'Arsenal anglais pour la star brésilienne était « bien réel » et non de simples rumeurs, ce qui ouvre la porte à un possible départ dans la dernière phase du mercato.