Le Real Madrid ? Kane va prendre une décision

La star de Tottenham et d'Angleterre, Harry Kane, a déclaré qu'il déciderait de son avenir après le prochain Euro.

Kane a été associé à de gros clubs de Premier League comme Manchester United et Manchester City, ainsi qu'aux champions de la Liga, le Real Madrid, dans différents médias.

L'attaquant de 27 ans, qui a émergé de l'équipe de jeunes de Tottenham en 2009, est sous contrat avec les Spurs jusqu'en 2024. Les Anglais cherchent à revendiquer leur premier trophée depuis 1966 Mais Kane exclut toute spéculation sur son avenir alors qu'il se prépare pour la finale de la Coupe EFL de Tottenham contre City le mois prochain et l'épopée de l'Angleterre à l'Euro 2020.

"Je pense que c'est une question à laquelle il est difficile de répondre en ce moment", a déclaré Kane au Telegraph, interrogé sur le bruit entourant son avenir à Tottenham. "Il est important que je me concentre uniquement sur les deux matchs à venir en Angleterre et sur le reste de la saison avec les Spurs, puis l'Euros.

«Penser à des spéculations ou à des rumeurs serait préjudiciable à ma propre performance. J'aime toujours me concentrer sur un but et un travail et c'est de finir en force avec les Spurs, de gagner ces qualifications avec l'Angleterre et, espérons-le, de continuer et d'avoir un Super Euro. Ecoutez, j'essaye de rester en dehors de cette spéculation autant que possible."

"Je suis entièrement concentré sur le travail sur le terrain d'ici la fin de l'été, et ensuite nous verrons où nous allons à partir de là."

Pour rappel, le Tottenham de José Mourinho est sixième de Premier League, trois points en dehors des places de qualification pour la Ligue des champions avant la finale de la Coupe EFL du 25 avril contre City.

Kane a marqué 17 buts en Premier League cette saison, alors qu'il en a marqué 27 dans toutes les compétitions pour Tottenham en 2020-2021.