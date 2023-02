Le Real Madrid impuissant face au racisme

Le Real Madrid, et en particulier Vinicius Junior, est en proie au fléau du racisme cette saison.

L'attaquant brésilien a été victime de sept actes de racisme qui ont été signalés par La Liga au Comité anti-violence. Jusqu'à présent, seuls dix supporters du Real Valladolid ont reçu des interdictions et des sanctions.

Le Real Madrid perd patience avec le racisme

Le dernier cas s'est produit contre le Real Mallorca, deux week-ends auparavant, lorsque Vinicius a été une fois de plus traité de singe. La Liga vient de signaler cet incident afin d'ouvrir une enquête.

S'adressant à La Liga, dans une interview rapportée par MD, son coéquipier Rodrygo Goes a déclaré que Vinicius s'en sort bien.

"Vinicius est très calme, il est toujours souriant comme vous pouvez le voir. Sur ce sujet, ça nous dérange un peu, pas seulement Vinicius, mais tout le monde à l'intérieur [du vestiaire]."

Cependant, Rodrygo a également atteint le point d'impuissance avec toute cette affaire.

"Mais nous sentons que nous ne pouvons pas faire plus, nous n'avons plus de force. Nous parlons toujours et rien ne change. Je ne sais surtout pas quoi faire d'autre avec ce problème. Maintenant, j'essaie de ne pas parler, et voyant que d'autres parlent et que rien ne change, je ne vais pas parler."

C'est un triste état de fait pour la Liga, et pour l'Espagne dans son ensemble. Il représente le besoin d'un changement culturel significatif, et montre la montée de la rhétorique d'extrême droite anti-migrants qui a été amplifiée ces dernières années par des partis comme Vox.