Le Real Madrid ignore Ronaldo pour un autre joueur de Manchester United

Un journaliste argentin dévoile le joueur que veut vraiment le Real Madrid.

Jorge Mendes a proposé Cristiano Ronaldo au Real Madrid suite à sa libération par Manchester United et à la blessure de Karim Benzema, mais il y a une star toujours à Old Trafford qu'ils préféreraient engager...

Ronaldo est le meilleur buteur de l'histoire du Real avec 450 buts toutes compétitions confondues, et une tentative de le réengager pour une période de six mois pourrait s'avérer intéressante étant donné que son successeur en tant que premier attaquant à Bernabeu, Benzema, est sur la touche en raison d'une déchirure musculaire à la cuisse.

Ronaldo est actuellement sans club après sa libération par Man Utd suite à une interview cinglante avec Piers Morgan à la veille de la Coupe du monde, et le Real pourrait facilement se permettre de payer son salaire, surtout sans indemnité de transfert.

Le chemin qui mène de United au Real est bien tracé, David Beckham, Ruud van Nistelrooy et Gabriel Heinze étant tous passés par là à l'époque du "Galactico" dans la capitale espagnole.

Heinze était un petit défenseur central argentin gaucher, et une génération plus tard, le Real recherche un autre joueur du même genre à Old Trafford, Lisandro Martinez.

"Lisandro Martinez est dans le collimateur du Real Madrid", a tweeté le journaliste argentin spécialisé dans les transferts Hernan Cabrera en début de semaine, confirmant les récentes informations des médias espagnols Mundo Deportive et Fichajes.