Le Real Madrid attend de voir ce que pourrait réserver le dernier jour du marché des transferts, dans un contexte où il n'a aucune intention de conclure la moindre nouvelle recrue tant qu'elle n'aura pas été précédée du départ d'un joueur, un scénario qui reste jusqu'à présent inattendu.

Les indices laissent penser que la journée sera calme dans les bureaux du club au stade Santiago-Bernabéu, tout en maintenant un état de vigilance en prévision d'une éventuelle surprise dans les dernières heures, car tout mouvement inattendu pourrait modifier le plan du club, tandis que le scénario le plus probable demeure le statu quo.

Selon le quotidien espagnol « As », les regards se concentrent essentiellement sur Raúl Asencio et Eduardo Camavinga, malgré la différence de situation de chacun d'eux, les deux joueurs partageant un point essentiel : leur souhait de rester au Real Madrid.

Concernant Raúl Asencio, l'idée d'un prêt a été soumise au club, ce qui n'a pas été le cas pour Eduardo Camavinga.

Le départ de ce dernier a toujours été perçu comme une occasion d'obtenir une importante rentrée financière, afin de dégager des liquidités et une marge de manœuvre. C'est pourquoi il a été répété au fil des semaines que le club ne s'en séparerait en aucun cas, et que son départ ne se ferait que contre une somme d'au moins 70 millions d'euros, aucune offre de cette valeur n'étant parvenue.

D'autres options

Le marché des transferts du Real Madrid pourrait connaître une certaine effervescence si une offre répondant à ces caractéristiques arrivait au cours de la journée, ce qui pourrait entraîner l'ouverture de nouvelles discussions avec les joueurs, et peut-être un changement de leur position.

Cette suite d'événements semble peu probable, mais le Real Madrid n'exclut pas non plus des mouvements concernant Ferland Mendy, le club estimant qu'aucune offre ne lui parviendra, surtout dans le contexte de sa blessure toujours en cours.

Ainsi, il existe des cas pour lesquels le club laisse la porte ouverte, sans négliger le scénario qui est quasiment certain.

Endrick semble s'orienter vers un maintien, après que José Mourinho lui a fait part de son souhait de compter sur lui, en lui confirmant qu'il entrait dans ses plans.

Malgré le calme régnant en ce dernier jour du mercato, un certain nombre d'employés des bureaux du Real Madrid à Chamartín resteront jusqu'après minuit, dans l'attente d'éventuels appels.



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