Le Real Madrid gagne la course pour cette star de Bundesliga

Le départ de David Alaba est déjà acté, et l'avenir incertain d'Antonio Rüdiger rend nécessaire le renforcement de ce poste.

Ces derniers mois, plusieurs cibles ont été étudiées par les dirigeants du club. Marc Guehi a été écarté lors du mercato hivernal, tandis que Dayot Upamecano a quitté le club après avoir prolongé son contrat avec le Bayern Munich. Ibrahima Konaté reste dans leur viseur, mais il est actuellement devancé par Nico Schlotterbeck dans la liste des priorités.

Le Real Madrid considère Schlotterbeck comme une option viable pour cet été et, selon le quotidien AS, le club madrilène intensifie ses efforts pour tenter sérieusement de le recruter. Une somme de 50 millions d'euros suffirait à convaincre le Borussia Dortmund de céder l'international allemand, dont le contrat expire en 2027.

Un transfert de Schlotterbeck serait une surprise de la part du Real Madrid, compte tenu de sa stratégie de transferts ces dernières années. Ils n'ont pas réalisé de transfert onéreux pour un joueur de plus de 20 ans depuis 2019, mais le défenseur de Dortmund représente une opportunité à ne pas manquer.

Position du FC Barcelone concernant Schlotterbeck : le laisser au Real Madrid

Le FC Barcelone s'est également intéressé à Schlotterbeck ces derniers mois, mais selon Sport, le club catalan a récemment abandonné tout intérêt pour le joueur. Il intéresse le Barça, mais il a été décidé qu'aucun transfert ne sera effectué cet été, les Catalans étant prêts à laisser leurs rivaux du Clasico s'attacher ses services.

Il sera intéressant de voir comment évoluera la situation de Schlotterbeck. Le Real Madrid est un candidat sérieux pour le recruter, mais avec le Bayern Munich également sur les rangs, la conclusion d'un accord ne sera pas chose aisée.