L'ailier de l'Athletic Club Nico Williams semble vouloir signer un nouveau contrat dans les prochains mois, bien que les commentaires de son agent aient clairement indiqué qu'aucun accord n'avait été conclu. Néanmoins, il semble de plus en plus probable qu'il ne commencera pas la saison prochaine à Bilbao.

Williams a déclaré publiquement que sa décision était claire dans son esprit et, bien que l'affaire ne soit pas encore conclue, il semble qu'il renouvellera son contrat, mais maintiendra sa clause libératoire à 50 millions d'euros, en vue d'un transfert l'été prochain.

Mais cela semble réduire l'une de ses destinations potentielles. Le FC Barcelone a tenté de convaincre Williams de refuser un contrat et de signer avec eux en tant qu'agent libre, mais Sport affirme que ce n'est plus le cas. Le club a parlé à Williams d'un accord potentiel, mais il pense qu'il signera un nouveau contrat avec l'Athletic et que les Blaugrana ne sont pas prêts à dépenser 50 millions d'euros pour lui l'été prochain.

Williams a fait l'objet de nombreux contacts avec la Premier League et le Real Madrid, où son prix ne devrait pas être un problème majeur. La seule suggestion concrète d'un transfert en Angleterre concerne Aston Villa, où Unai Emery et Monchi l'accueilleraient à bras ouverts. L'un des ailiers les plus difficiles à arrêter en Espagne, Williams a un avenir prometteur, où qu'il aille.