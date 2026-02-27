Le Real Madrid fonce sur cette star d'Arsenal

Après avoir été associé à Ibrahima Konaté et Nico Schlotterbeck ces dernières semaines, un nouveau nom vient s'ajouter à la liste.

Le Real Madrid avait déjà manifesté un vif intérêt pour William Saliba, et bien qu'il ait prolongé son contrat avec Arsenal en début de saison, une arrivée au Bernabéu reste envisageable. Pour l'instant, la priorité n'est plus à Saliba, mais plutôt à son partenaire en défense centrale.

Selon TEAMtalk, le Real Madrid s'est récemment renseigné sur la disponibilité de Gabriel Magalhães. L'international brésilien a brillé avec Arsenal ces 18 derniers mois, ce qui a incité les Merengues à le considérer comme une option idéale pour renforcer leur défense.

Cependant, les chances de conclure un accord restent minces. L'offre du Real Madrid a été rapidement rejetée, Arsenal faisant clairement savoir qu'un transfert était impossible, quel que soit le prix. Le joueur de 28 ans ayant signé un nouveau contrat à long terme l'été dernier, le leader de Premier League n'est pas contraint de céder, ce qui rend son arrivée dans la capitale espagnole très improbable.

Le Real Madrid doit désormais envisager d'autres options. Il est impératif qu'un joueur de haut niveau arrive cet été, surtout si Rüdiger ne se voit pas proposer de nouveau contrat. Dans ce cas, Eder Militao, Dean Huijsen et Raúl Asencio resteraient les défenseurs centraux titulaires, et compte tenu des blessures récurrentes des deux premiers cette saison, une alternative de qualité est essentielle.