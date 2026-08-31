Le Real Madrid fixe sa position sur les transferts de dernière minute

Le Real Madrid a tranché sur la question de la conclusion de nouvelles recrues dans les dernières heures, avant la fermeture du marché des transferts estival.

Selon le site Tribuna, citant le journaliste fiable José Félix Díaz, le Real Madrid ne bouclera aucune nouvelle recrue estivale.

Cette décision intervient malgré le fait que le club madrilène reste associé à l'arrivée de nouveaux renforts au milieu de terrain et au poste de défenseur central.

Le Real Madrid étudiait la possibilité d'ajouter un autre milieu de terrain ainsi qu'un défenseur gaucher dans l'axe de la défense, Alessandro Bastoni ayant déjà été identifié comme la cible privilégiée pour renforcer l'arrière-garde madrilène.

Mais aucun de ces deux postes ne sera renforcé avant la date butoir du marché des transferts.

Le Real Madrid a déjà conclu plusieurs gros transferts cet été, parmi lesquels Marc Cucurella, Ibrahima Konaté, Bernardo Silva, Denzel Dumfries et Yan Diomandé.

Diomandé est devenu le transfert le plus cher de l'histoire du club après son arrivée pour une opération dont la valeur pourrait atteindre 140 millions d'euros.

Le club madrilène a également finalisé l'arrivée du milieu de terrain de 19 ans Sergio Martínez, en provenance du Racing Santander, même s'il est initialement prévu qu'il poursuive son développement avec la Castilla.

Le Real Madrid pourrait encore connaître quelques départs avant la fermeture du marché, Eduardo Camavinga ayant suscité l'intérêt de clubs de Premier League, mais il a jusqu'à présent résisté à l'idée d'un départ, tandis que Raúl Asencio a lui aussi été proposé à la vente, mais il demeure hésitant à quitter l'Espagne.

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