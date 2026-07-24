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Le Real Madrid fixe la date de présentation de sa dernière recrue

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Le Real Madrid renforce fortement son effectif cet été

La date de présentation de la nouvelle recrue du Real Madrid est désormais fixée : la cérémonie se tiendra le mardi prochain (28 juillet), dans la cité sportive de Valdebebas, plutôt qu'au stade Santiago-Bernabéu, selon le journaliste spécialiste des Merengues, Ben Fernández Santos.

Le club madrilène présentera officiellement le latéral néerlandais Denzel Dumfries, qui a rejoint le vice-champion de Liga en provenance de l'Inter Milan cet été, et a signé un contrat courant jusqu'au 30 juin 2030.

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Le transfert de Dumfries est intervenu après que le Real Madrid a activé la clause libératoire de son contrat avec l'Inter Milan, qui s'élevait à 20 millions d'euros.

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L'international néerlandais devrait se disputer une place dans le onze de départ avec l'Anglais Trent Alexander-Arnold, l'ancienne star de Liverpool.

Âgé de 30 ans, Dumfries avait rejoint l'Inter Milan à l'été 2021 en provenance du PSV Eindhoven. Il a disputé plus de 200 matches avec le club italien et contribué au sacre en Serie A, en plus d'atteindre la finale de la Ligue des champions face au Paris Saint-Germain lors de la saison 2024-2025, avant son transfert au Real Madrid avec un contrat de quatre saisons.


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