Le Real Madrid semble sur le point de conclure un accord pour le latéral gauche Alvaro Carreras cette semaine

Les Merengues souhaitaient restructurer leur défense avant leur départ pour les États-Unis, et Carreras suivra Trent Alexander-Arnold et Dean Huijsen sur le banc.

Fin mai, Carreras s'est imposé comme la cible privilégiée du Real Madrid, qui s'est tourné vers le poste de latéral gauche. Xabi Alonso semblait tout aussi peu convaincu par les options actuelles, Ferland Mendy et Fran Garcia. De son côté, Carreras était très intéressé par le Real Madrid, après avoir passé du temps au centre de formation du Real Madrid, et a conclu un accord personnel il y a quelque temps.

Les Portugais espéraient conserver Carreras pour la Coupe du Monde des Clubs, mais ont finalement accepté de conclure l'accord avant la fin du mercato temporaire, qui se termine le 10 juin. Benfica estimera néanmoins avoir tiré son épingle du jeu dans les négociations.

Initialement, le Real Madrid espérait conclure l'affaire pour environ 40 millions d'euros, mais Marca affirme qu'il paiera l'intégralité de sa clause libératoire de 50 millions d'euros. Les derniers détails de l'accord sont en cours de finalisation, selon ses informations, une semaine après sa signature. Benfica rendra publics les détails de l'accord une fois celui-ci finalisé.

Il semble fort probable que le Real Madrid cherche désormais à s'attacher les services de Mendy ou de Garcia cet été. Financièrement, il est peut-être plus judicieux de vendre Mendy en raison de son salaire plus élevé, mais Garcia est celui qui suscite l'intérêt de la Premier League et de la Serie A. Cela signifie également que les Merengues abandonnent la course à Alejandro Grimaldo, qui constituait leur alternative à Carreras à un prix plus avantageux. L'Atlético Madrid et Barcelone sont en pole position pour le recruter.