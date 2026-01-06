Le Real Madrid fait appel au docteur de Zidane pour sauver Mbappé

Plusieurs joueurs clés ont été indisponibles à différents moments de la saison, ce qui explique en partie pourquoi l'équipe de Xabi Alonso accuse quatre points de retard sur le FC Barcelone, leader de la Liga.

Le dernier grand nom à s'être blessé est Kylian Mbappé, qui s'est touché au genou lors des derniers matchs de 2025. Cette blessure a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et le Real Madrid a désormais pris des mesures pour remédier à ces problèmes récurrents.

Selon COPE (via Diario AS), le Real Madrid a décidé de confier à nouveau la gestion quotidienne du département médical de l'équipe première à Niko Mihic. Mihic, qui avait été le médecin-chef du club sous les mandats de Zinédine Zidane et Carlo Ancelotti, a été limogé en 2023 suite à une gestion jugée inappropriée de la condition physique d'Arda Guler. Il a toutefois continué à travailler en coulisses comme conseiller à Valdebebas.

Florentino Pérez confie à Mihic la mission de mettre fin aux blessures.

Dans ses nouvelles fonctions, Mihic supervisera l'ensemble des activités de l'équipe première. Il bénéficie du soutien total du président du Real Madrid, Florentino Pérez, qui espère une réduction du nombre de blessures chez les joueurs des Merengues durant la seconde moitié de la saison.

Il est clair que des changements étaient nécessaires au sein du département médical du Real Madrid. Le nombre de blessures est excessif depuis un certain temps et cette situation est intenable si le club veut prétendre aux titres de Liga, de Coupe du Roi et de Ligue des Champions d'ici la fin de la saison 2025-2026. Pour l’instant, il reste à voir si le retour de Mihic aura un effet positif.