Un rapport de presse a révélé que le Real Madrid a bouclé le dossier de la prolongation du contrat de sa star brésilienne Vinicius Junior, après avoir trouvé un accord complet entre toutes les parties, permettant au joueur de poursuivre sa carrière au sein du stade Santiago Bernabéu.

Le spécialiste des transferts Fabrizio Romano a précisé que Vinicius signera son nouveau contrat avec le Real Madrid pour une durée de 6 ans, la signature des contrats et l'annonce officielle de la prolongation devant intervenir dans un avenir proche.

Il a ajouté, via son compte sur la plateforme X, que le souhait du joueur était depuis le début de rester au Real Madrid, tandis que le président du club Florentino Pérez considérait que Vinicius représentait l'un des piliers les plus importants du projet sportif de l'équipe, ce qui a facilité l'aboutissement de l'accord final.

Romano a également indiqué que l'entraîneur portugais José Mourinho a joué un rôle déterminant dans le règlement du dossier de la prolongation, après avoir participé directement aux négociations pour convaincre le joueur de poursuivre son parcours avec le club madrilène.

Le tweet de Romano est intervenu après plusieurs rapports qui avaient confirmé la complexité des négociations entre le Real Madrid et les agents de Vinicius, ainsi que le travail du club pour améliorer son offre financière afin de clore le dossier avant que le joueur n'entre dans la période lui permettant de négocier avec n'importe quel autre club, d'autant plus qu'il reste moins d'un an avant la fin de son contrat actuel.

Selon le journal AS, le nouveau salaire de Vinicius Junior au Real Madrid s'élèvera à environ 24 millions d'euros par an.

La période écoulée a été marquée par une forte intensification des spéculations autour de l'avenir de l'international brésilien, après que son nom a été fortement associé à un transfert vers Arsenal, le club anglais souhaitant tirer profit de sa situation contractuelle.

Vinicius a par ailleurs suscité la polémique après avoir supprimé toutes ses publications sur son compte Instagram, ce qui a ouvert la porte aux spéculations concernant son avenir, avant que les derniers développements ne confirment qu'il approchait d'une prolongation avec le Real Madrid.

Depuis qu'il a pris les rênes du Real Madrid, José Mourinho a manifesté son attachement au maintien de Vinicius au sein de son projet technique, le considérant comme l'un des éléments essentiels dont on ne peut se passer, et il a lui-même participé aux contacts qui ont précédé l'aboutissement de l'accord final, selon ce qu'a confirmé Romano, une démarche qui reflète l'importance du joueur au sein du nouveau projet du club.