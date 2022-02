Le Real Madrid et le dilemme Asensio

Le joueur de 26 ans s'est amélioré cette saison. Il a participé à 25 matches et a marqué huit buts toutes compétitions confondues. Ses performances l'ont placé devant Eden Hazard, Gareth Bale, Luka Jovic, Mariano Diaz, Isco et Rodrygo dans la hiérarchie de Carlo Ancelotti.

Prolongation ou départ pour Asensio ?

Asensio a débuté les matchs importants contre l'Atletico Madrid (en LaLiga Santander), le FC Barcelone (en Supecopa de Espana) et l'Athletic Club (en Copa del Rey), Ancelotti ayant fait confiance à l'Espagnol.

Le club n'était pas disposé à offrir une prolongation de contrat à Asensio au début de la campagne, mais suite à ses progrès et à ses récentes performances, il envisage d'entamer des négociations avec son agent Horacio Giogli.

Aucune décision définitive n'a cependant été prise, les trois scénarios possibles étant pesés par le club. Le Real Madrid va soit attendre la fin de son contrat, soit lui proposer un renouvellement, soit essayer de le vendre cet été.

Les remarques d'Asensio sur son avenir

Asensio a souligné qu'il se concentrait sur le fait de rendre la confiance de son entraîneur en travaillant dur pendant les entraînements et les matchs.

"Non, je n'ai pas pensé à partir", a-t-il déclaré à Cadena Ser cette semaine.

L'article continue ci-dessous

"L'année de ma blessure a été compliquée et il n'a pas été facile de se remettre sur les rails, mais je savais que je pouvais faire ressortir mon potentiel".

"J'ai eu plusieurs conversations avec l'entraîneur et il m'a donné confiance, mais il faut aussi la gagner sur le terrain. Je me sens très à l'aise avec ce qu'il me demande."0