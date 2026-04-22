Le Real Madrid et la sélection brésilienne disposent désormais d’éléments plus précis concernant la blessure d’Éder Militão

Les examens médicaux ont écarté toute lésion grave pour le défenseur du Real Madrid Éder Militão, blessé mardi lors de la rencontre face à Deportivo Alavés. Selon le journal brésilien Globo, le joueur a ressenti une douleur musculaire juste avant la mi-temps et a été immédiatement remplacé par mesure de précaution.

Le défenseur a été remplacé juste avant la mi-temps du match contre le Deportivo Alavés, après avoir ressenti une douleur musculaire.

L’international brésilien s’était projeté dans la surface pour couper un centre de Jude Bellingham, mais il a immédiatement ressenti une gêne et a fini par céder sa place à Antonio Rüdiger, légèrement touché.

En vue de la Coupe du monde à venir, l’alerte a immédiatement été donnée au Brésil, où Militão, sujet aux blessures, est pourtant un pilier de l’équipe dirigée par le sélectionneur Carlo Ancelotti.

Déjà absent entre décembre et mars en raison d’un problème musculaire, le défenseur central de 28 ans évite ainsi un nouveau coup d’arrêt qui aurait pu compromettre sa participation à la Coupe du monde.

Des examens complémentaires sont prévus dans les prochains jours afin d’établir un programme de rééducation précis. Le Real Madrid estime que son défenseur central pourra encore jouer un rôle clé dans la course au titre face au grand favori, le FC Barcelone.

Rappelons que le défenseur central, déjà auteur de 38 sélections, avait subi deux ruptures des ligaments croisés en 2024 et 2025. De retour d’une précédente lésion musculaire début avril, il avait depuis enchaîné toutes les rencontres des Merengues.