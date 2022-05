Le Real Madrid et deux autres clubs sur Richarlison

Le Real Madrid a été contacté pour acquérir l'attaquant d'Everton Richarlison, selon un rapport du Daily Mail

Le joueur de 25 ans a encore deux ans de contrat.

Et les Madrilènes ne sont pas les seuls prétendants. Tottenham Hotspur et le Paris Saint-Germain sont également sur les rangs. Richarlison a marqué six buts lors des neuf derniers matchs de la saison de Premier League pour aider Everton à échapper à la relégation de l'élite anglaise.

Richarlison est arrivé en Europe à l'été 2017 lorsqu'il a rejoint Watford en provenance du club de Rio de Janeiro, Fluminense. Il est parti pour Goodison Park un an plus tard et y est resté depuis.

Richarlison a depuis contribué à 43 buts et 14 passes décisives en 152 apparitions pour Everton.

Il est également devenu un international brésilien depuis qu'il a rejoint le club de Merseyside, avec 34 sélections et 13 buts. Richarlison devrait être un élément important de l'équipe de Tite pour la Coupe du monde au Qatar.