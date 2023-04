Le Real Madrid et Bellingham, c'est fini

Le Real Madrid avait fait de Jude Bellingham, la star du Borussia Dortmund, sa principale cible pour cet été, mais il semble qu'il s'éloigne.

Bellingham était considéré comme la principale cible du Real Madrid pour cet été, l'Anglais étant considéré comme le remplaçant à long terme de Luka Modric. Cependant, Manchester City et Liverpool sont également intéressés par Bellingham.

Le Real s'éloigne

Selon Relevo, les Blancos s'éloignent d'un accord. Le coût croissant de son transfert amène le Real Madrid à s'interroger sur son intérêt. Le fait que le transfert coûtera plus de 100 millions d'euros, la jeunesse de Bellingham et l'inconnue de l'adaptation de Bellingham en Espagne sont autant de facteurs qui expliquent leurs doutes.

Selon leurs informations, la balle est maintenant dans le camp de Bellingham. Il doit déclarer publiquement son désir de rejoindre les Blancos afin de forcer le transfert.

Cela pourrait aussi être une tactique de négociation. Bellingham s'est bien adapté à la vie en Allemagne et, même si le nord de l'Europe présente plus de similitudes, ses succès en Bundesliga devraient minimiser les doutes. De même, ce n'est peut-être pas une coïncidence si le Real Madrid tente de retenir Luka Modric et Toni Kroos pour la saison prochaine, à l'heure où ce rapport est publié.