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Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir
Traduit par

Le Real Madrid encaisse un coup dur dans le derby

D. Huijsen
A. Grimaldo
Atlético Madrid vs Real Madrid
Atlético Madrid
Real Madrid
LaLiga
Espagne

Simeone surpasse Mourinho

Le Real Madrid a encaissé un coup dur en ce début de seconde période du derby madrilène, après que l'arbitre Ortiz Arias a brandi le carton rouge à l'encontre de Dean Huijsen, à la suite d'un penalty accordé en faveur de l'Atlético Madrid, transformé ensuite par Grimaldo pour offrir l'avantage à son équipe.

L'action dangereuse est survenue à la 49e minute, lorsque Hancko a adressé un centre dans la surface de réparation, réceptionné par Giuliano, avant que Huijsen ne le fasse tomber en tentant de jouer le ballon, poussant Ortiz Arias à accorder un penalty direct.

L'assistance vidéo à l'arbitrage est intervenue pour revoir l'action, l'intervention pouvant entraîner l'expulsion de Huijsen en tant que dernier défenseur. Ortiz Arias s'est rendu à l'écran de visionnage, avant de décider d'annuler le premier carton et de brandir le carton rouge à l'encontre du défenseur du Real Madrid.

Le Real Madrid s'est ainsi retrouvé contraint de disputer toute la seconde période à 10 joueurs, alors que l'équipe était menée au score, rendant sa mission encore plus difficile pour renverser le cours du derby.

Grimaldo a rapidement saisi l'occasion et a transformé le penalty avec succès, inscrivant le but de l'avantage pour l'Atlético à un moment décisif, accentuant les difficultés du Real Madrid quelques minutes seulement après le coup d'envoi de la seconde période.

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