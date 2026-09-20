Le Real Madrid encaisse un coup dur dans le derby

Le Real Madrid a encaissé un coup dur en ce début de seconde période du derby madrilène, après que l'arbitre Ortiz Arias a brandi le carton rouge à l'encontre de Dean Huijsen, à la suite d'un penalty accordé en faveur de l'Atlético Madrid, transformé ensuite par Grimaldo pour offrir l'avantage à son équipe.

L'action dangereuse est survenue à la 49e minute, lorsque Hancko a adressé un centre dans la surface de réparation, réceptionné par Giuliano, avant que Huijsen ne le fasse tomber en tentant de jouer le ballon, poussant Ortiz Arias à accorder un penalty direct.

L'assistance vidéo à l'arbitrage est intervenue pour revoir l'action, l'intervention pouvant entraîner l'expulsion de Huijsen en tant que dernier défenseur. Ortiz Arias s'est rendu à l'écran de visionnage, avant de décider d'annuler le premier carton et de brandir le carton rouge à l'encontre du défenseur du Real Madrid.

Le Real Madrid s'est ainsi retrouvé contraint de disputer toute la seconde période à 10 joueurs, alors que l'équipe était menée au score, rendant sa mission encore plus difficile pour renverser le cours du derby.

Grimaldo a rapidement saisi l'occasion et a transformé le penalty avec succès, inscrivant le but de l'avantage pour l'Atlético à un moment décisif, accentuant les difficultés du Real Madrid quelques minutes seulement après le coup d'envoi de la seconde période.