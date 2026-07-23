Le Français Michael Olise, la star du Bayern Munich, fait la une de l'actualité ces derniers temps, notamment après sa prestation étincelante avec les Bleus lors de la Coupe du monde 2026, ainsi qu'en raison du désir du Real Madrid de l'engager.

Plusieurs rapports de presse ont indiqué que le Real Madrid souhaite recruter Olise pour la forteresse Santiago Bernabéu, afin de former un duo offensif exceptionnel avec son compatriote Kylian Mbappé, après leur brillante association avec les Bleus lors du Mondial.

Mais de l'autre côté, le Bayern Munich refuse de se séparer du joueur de 24 ans et le considère comme intouchable dans le projet du club bavarois.

Dans un nouveau développement, le journal allemand « Bild » a rapporté qu'Olise quittera sa maison située dans le quartier de Grünwald à la fin du mois d'août prochain.

Olise possède une luxueuse demeure comprenant de nombreuses pièces, dont une salle de sport, une salle de cinéma et un espace de détente équipé d'un sauna, d'un jacuzzi et d'une piscine extérieure.

Le joueur français a résidé dans cette maison pendant deux ans; elle se situe à moins de 10 minutes en voiture du centre d'entraînement du Bayern Munich.

Mais il semble que cette démarche n'ait aucun rapport avec un éventuel transfert, puisque le journal allemand a précisé que le propriétaire de la maison, Jérôme Boateng, ancien joueur du Bayern Munich, souhaite vendre le bien qu'il avait acheté pour 7,4 millions d'euros en 2016.

Boateng a reçu plusieurs offres pour l'achat de la maison, dont la valeur s'élève à 11,5 millions d'euros. Olise devra donc se mettre à la recherche d'un nouveau domicile dans les prochaines semaines.