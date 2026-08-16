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Muhammad Sharaf Eldeen

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Le Real Madrid écarte son attaquant du déplacement en Allemagne

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Mourinho a scellé le sort de son joueur

Le Real Madrid a décidé de garder l'un de ses joueurs dans la capitale espagnole durant la dernière phase de préparation, celui-ci poursuivant son travail selon un programme spécifique, dans le but d'éviter les blessures et d'atteindre la meilleure forme physique possible avant le début de la nouvelle saison.

Selon la journaliste de la radio espagnole « Cope », Arancha Rodríguez, Endrick continue de suivre un programme spécial à Madrid, ce qui a conduit à son exclusion de la liste de l'équipe qui se rendra en Allemagne pour affronter Schalke, ce dimanche, lors du dernier match amical du club madrilène avant le début de la saison.

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L'attaquant brésilien avait auparavant été victime d'une blessure aux ischio-jambiers, qui l'avait tenu éloigné des compétitions pendant une longue période. C'est pourquoi le Real Madrid gère avec prudence son retour aux entraînements, après sa participation avec la Seleção au Mondial 2026, notamment avec l'augmentation des charges d'entraînement dans la dernière phase de la préparation.

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L'avenir d'Endrick a fait l'objet de discussions au cours de cet été, plusieurs clubs manifestant leur intérêt pour obtenir ses services sous forme de prêt, mais le Real Madrid a finalement tranché en conservant le joueur brésilien — à la demande de l'entraîneur José Mourinho — tout en poursuivant le travail sur sa préparation physique.


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