Le Real Madrid dévoile le « secret » derrière le transfert à 100 millions

Le Real Madrid intensifie ses efforts pour boucler le transfert du talent ivoirien Yan Diomandé, milieu de terrain du RB Leipzig âgé de 19 ans, dans une opération attendue dont le montant pourrait atteindre, voire dépasser, les 100 millions d'euros, alors que l'on assure que cette démarche ne signifie pas pour autant la disparition du nom d'Olise de la liste des cibles du club madrilène.

Le quotidien espagnol Mundo Deportivo a affirmé que le joueur du Bayern Munich Olise, âgé de 24 ans, reste en tête des priorités du président Florentino Pérez, mais que les responsables de Valdebebas ont acquis la conviction que le club bavarois ne se séparera pas de sa star lors de l'actuel mercato estival, malgré la disposition des Merengue à investir plus de 200 millions d'euros pour conclure l'affaire.

Face à cette impasse, le Real Madrid a orienté sa boussole vers Diomandé, qu'il suit depuis longtemps et dont les informations indiquaient qu'il était proche de signer au Paris Saint-Germain, avant que l'intervention du géant espagnol ne vienne brouiller les cartes et pousse le joueur à donner son accord de principe pour rejoindre la capitale espagnole.

Quant à Olise, le Real Madrid a décidé de geler temporairement les négociations sans pour autant clore définitivement le dossier, le club restant à l'affût de tout signal du Bayern Munich quant à une éventuelle ouverture des négociations, avec la conviction, dans les couloirs de Valdebebas, que la véritable opportunité pourrait se présenter l'été prochain et non maintenant.