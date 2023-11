Jude Bellingham n'a pas participé à la victoire du Real Madrid contre Braga en Ligue des champions, mais il devrait revenir contre Valence.

Les Blancos reprendront le chemin de la Liga samedi, à l'occasion d'une nouvelle rencontre à Santiago Bernabéu, avant la prochaine pause internationale. Bellingham fait partie des joueurs qui quitteront la capitale espagnole après avoir été inclus dans la dernière sélection anglaise.

Le milieu de terrain de 20 ans voudra faire ce voyage avec plus de minutes de jeu en club à son actif, après avoir reçu un coup malheureux lors du dernier match contre le Rayo Vallecano. Les Madrilènes ne prennent aucun risque quant à l'état de santé du jeune homme, mais l'ont réintégré à l'entraînement.

L'entraîneur des Blancos, Carlo Ancelotti, a répondu aux journalistes qui lui demandaient des nouvelles de Bellingham et s'il était susceptible de participer à la rencontre à domicile contre Valence : "Nous sommes concentrés sur ce qui peut se passer demain. Le joueur dit qu'il se sent bien, aujourd'hui il s'est entraîné et demain il sera disponible. Si rien ne se passe dans les prochaines heures, il jouera".

Depuis qu'il a rejoint le Real Madrid pour 103 millions d'euros (90 millions de livres sterling/110 millions de dollars) lors du marché des transferts de l'été, Jude Bellingham a fait une entrée fracassante sur la scène internationale, inscrivant 13 buts en 14 apparitions toutes compétitions confondues.