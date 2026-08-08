Le Real Madrid devance le Barça pour réconforter Messi

Le Real Madrid a publié un communiqué officiel dans lequel il rend hommage à Jorge Messi, le père de Lionel Messi, capitaine de l'Inter Miami, décédé ce samedi.

Le club merengue a déclaré, dans un communiqué diffusé sur son site officiel : « Le Real Madrid, son président et son conseil d'administration déplorent avec une profonde tristesse le décès de Jorge Messi, le père de Lionel Messi. »

Le communiqué poursuit : « Notre club royal souhaite exprimer ses sincères condoléances à Lionel Messi, à sa famille et à tous ses proches. »

À noter que le Real Madrid a publié son communiqué rendant hommage au père de Messi avant que le Barça ne fasse de même.

Le journal « Olé » avait indiqué que le père de Messi était décédé à l'âge de 68 ans, après une longue lutte contre une grave maladie.

L'état de santé du père de Messi était mauvais depuis longtemps, et il avait mené son combat contre la maladie pendant la Coupe du monde et après celle-ci. C'est pour cette raison que, après la finale face à l'Espagne, Lionel Messi s'était rendu en urgence à Rosario pour passer un peu de temps avec son père, qu'il n'avait pas revu depuis deux mois.

Les larmes de Messi après avoir inscrit son premier but face à l'Algérie avaient été le premier signe de la situation de santé délicate que traversait son père ; il avait même, durant le tournoi lui-même, envisagé la possibilité d'aller le voir.

Jorge a été hospitalisé et a également passé une période à son domicile dans la ville de Rosario, toujours accompagné de son épouse Celia.