Vous avez plus de 18 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

Goal.com
En direct€50
Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduit par

Le Real Madrid devance le Barça pour réconforter Messi

LaLiga
L. Messi
FC Barcelone
Real Madrid
Inter Miami CF
Espagne
Argentine

Le Real Madrid a publié un communiqué officiel dans lequel il rend hommage à Jorge Messi, le père de Lionel Messi, capitaine de l'Inter Miami, décédé ce samedi.

Le club merengue a déclaré, dans un communiqué diffusé sur son site officiel : « Le Real Madrid, son président et son conseil d'administration déplorent avec une profonde tristesse le décès de Jorge Messi, le père de Lionel Messi. »

Le communiqué poursuit : « Notre club royal souhaite exprimer ses sincères condoléances à Lionel Messi, à sa famille et à tous ses proches. »

À noter que le Real Madrid a publié son communiqué rendant hommage au père de Messi avant que le Barça ne fasse de même.

Le journal « Olé » avait indiqué que le père de Messi était décédé à l'âge de 68 ans, après une longue lutte contre une grave maladie.

L'état de santé du père de Messi était mauvais depuis longtemps, et il avait mené son combat contre la maladie pendant la Coupe du monde et après celle-ci. C'est pour cette raison que, après la finale face à l'Espagne, Lionel Messi s'était rendu en urgence à Rosario pour passer un peu de temps avec son père, qu'il n'avait pas revu depuis deux mois.

Les larmes de Messi après avoir inscrit son premier but face à l'Algérie avaient été le premier signe de la situation de santé délicate que traversait son père ; il avait même, durant le tournoi lui-même, envisagé la possibilité d'aller le voir.

Jorge a été hospitalisé et a également passé une période à son domicile dans la ville de Rosario, toujours accompagné de son épouse Celia.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google