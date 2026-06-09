Le Real Madrid dépense des millions pour Mourinho

José Mourinho est officiellement le nouvel entraîneur du Real Madrid, a annoncé Benfica mardi soir dans un communiqué publié sur X. Marco Silva, ex-technicien de Fulham, prendra sa suite sur le banc du club lisboète.

Le club merengue s’acquitte de la clause de rachat de quinze millions d’euros inscrite au contrat, ce qui permet à « The Special One » de partir avant la fin de son engagement, initialement prévu jusqu’au 30 juin 2027.

Il devrait s’engager pour trois saisons avec la Maison blanche, où il a déjà entraîné par le passé. Le président Florentino Pérez avait d’ailleurs annoncé la semaine dernière le retour de l’expérimenté stratège au sein du club merengue.

Arrivé en 2025 en provenance de Fenerbahçe, il n’a passé qu’une saison au Benfica, voyant le titre échapper au club pour revenir au FC Porto de Francesco Farioli. Les Aigles ont terminé troisièmes, à huit points du champion.

Silva, 48 ans, avait récemment quitté Fulham sans indemnité après cinq saisons à Londres. Il s’engage à Lisbonne pour deux ans, avec une option pour une troisième.

Un choix piquant, puisque Silva a précédemment entraîné le Sporting Portugal, grand rival des Aigles. Avant d’arriver à Lisbonne, le successeur de Mourinho a exercé à Estoril, Watford, Everton et Olympiakos.