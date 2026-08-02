Le Real Madrid découvre une nouvelle arme face à la Fiorentina

Le Real Madrid a montré deux visages différents lors de son match nul face à la Fiorentina (2-2), hier samedi, à l'occasion de son premier test amical de haut niveau en préparation de la nouvelle saison, puisqu'il a mené de deux buts avant de se contenter du match nul.

La rencontre a été marquée par la belle performance de l'attaquant brésilien Endrick, pour sa première apparition après son retour de l'Olympique Lyonnais, avec un but à la clé, ainsi que par la première participation de la nouvelle recrue Carlos Espi.

Le journal espagnol « Marca »a estimé que le Real Madrid avait livré une belle première période, reflétant les idées de l'entraîneur José Mourinho, l'équipe apparaissant organisée, combative et pressante, avec un net accent mis sur la récupération du ballon et les départs rapides en attaque.

Endrick a inscrit le premier but d'une frappe puissante après une passe de Güler, avant que Camavinga ne serve le deuxième but au jeune Ceria, tandis que la Fiorentina réduisait l'écart avant la fin de la première période.

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En seconde période, le match a totalement changé, la Fiorentina imposant sa domination dès le début et menaçant à plusieurs reprises la cage de Lunin, avant que Moise Kean n'égalise d'une tête juste après son entrée en jeu, dans un contexte de net recul dans les prestations du Real Madrid.

Mourinho a ensuite procédé à plusieurs changements pour reprendre le contrôle, notamment en faisant entrer Espi à la place d'Endrick, et en donnant sa chance à Yañez après la sortie de Dumfries.

Le Real Madrid a relativement retrouvé son équilibre et a failli emporter la décision dans les dernières minutes, après un centre parfait de Trent repris de la tête par Espi, dont la tentative est passée à côté du but.

Le rapport a souligné que l'association entre les centres aériens de Trent et les qualités d'Espi dans la finition pourrait constituer l'une des principales armes offensives du Real Madrid la saison prochaine, tandis que les changements successifs des deux côtés ont affaibli le rythme du match jusqu'au coup de sifflet final.