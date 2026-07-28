Le Real Madrid se retrouve plongé dans une crise administrative complexe à l'approche de la finalisation du transfert du joueur ivoirien Yan Diomande, âgé de 19 ans. Le club madrilène risque désormais de dépasser le nombre maximal de joueurs autorisé par le règlement de la Liga, ce qui place le président du club, Florentino Pérez, face à un dilemme urgent nécessitant des solutions rapides avant la fermeture du marché des transferts.

Selon le quotidien espagnol « Mundo Deportivo », la stratégie du Real Madrid sur le marché estival des transferts, qui semblait pourtant bien définie, s'est heurtée à un sérieux obstacle réglementaire. En effet, les recrues bouclées par le club cet été comprennent Cucurella, Dumfries, Bernardo Silva et Konaté, en plus de l'arrivée encore non officielle de Diomande, portant le nombre total de joueurs de l'équipe à 26, soit un joueur de plus que le nombre autorisé par le règlement de la compétition.

Le principal problème réside dans le fait que tous les joueurs actuels refusent de quitter l'équipe, bien que certains d'entre eux ne fassent pas partie des plans du staff technique. Le Français Eduardo Camavinga représente l'exemple le plus marquant de cette crise : l'entraîneur José Mourinho lui a clairement fait savoir qu'il n'aurait aucune chance de jouer s'il décidait de rester, mais l'intention du joueur français est de se maintenir dans l'équipe à tout prix. Il en va de même pour Raúl Asencio, qui ne figure pas dans les plans du technicien portugais et pour lequel le club tente depuis des semaines, sans succès, de trouver une porte de sortie.

Face à cette impasse, qui n'a rien d'inédit pour le Real Madrid ces dernières années, le club n'exclut pas de recourir à des solutions controversées qu'il a déjà appliquées par le passé, la plus notable étant la vente de 50 % des droits de certains joueurs. C'est la formule qui a été utilisée lors du transfert de Fran García au Real Betis, et qui a également permis à des joueurs comme Álvaro Rodríguez, qui évolue actuellement à Bournemouth, et Mario Gila, qui a récemment rejoint le Milan AC, de libérer de la place dans l'effectif de l'équipe première, tout en conservant un retour financier futur sur ces transactions.

Parmi les options envisagées figure également l'inscription des joueurs de moins de 23 ans sur la liste du Real Madrid Castilla, l'équipe réserve, comme cela s'est déjà produit la saison dernière avec l'Argentin Franco Mastantuono. Ce dernier, bien qu'il n'ait jamais joué avec l'équipe seconde, a ainsi libéré une place dans la liste de l'équipe première en échange du port d'un numéro atypique, le numéro 30.

Pérez court contre la montre pour régler ce dossier épineux, la direction du Real Madrid devant fournir un effort exceptionnel afin de ne pas laisser passer l'occasion d'enregistrer les nouveaux joueurs et de disposer d'un effectif compétitif et équilibré, conforme au règlement, au coup d'envoi de la nouvelle saison.