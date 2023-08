Le Real Madrid croule sous les offres pour remplacer Vinicius

Le Real Madrid est actuellement en pleine réflexion sur son attaque, après la confirmation lundi de l'absence prolongée de Vinicius Junior.

Vinicius manquera environ six semaines de compétition et privera Carlo Ancelotti de l'un de ses principaux secteurs offensifs sur lesquels repose sa nouvelle formation. Les Blancos envisageraient de modifier leur dispositif pendant l'absence de Vinicius, seuls Brahim Diaz, Joselu Mato, Rodrygo Goes et Jude Bellingham étant susceptibles de jouer des rôles plus avancés.

En outre, de nombreux joueurs ont été proposés au Real Madrid au cas où il souhaiterait se renforcer sur le marché des transferts. Hier, on a appris qu'Antony Martial avait été proposé par Manchester United au Real Madrid, tandis que Marca affirme que les bureaux de Santiago Bernabéu ont été inondés d'offres d'attaquants de toute l'Europe depuis vendredi.

L'article continue ci-dessous

Néanmoins, le Real Madrid reste ferme sur sa position : il ne signera personne d'autre cet été et se contentera de ce qu'il a déjà.

En tout état de cause, la défaillance de Vinicius sera une préoccupation majeure, en plus des blessures de Thibaut Courtois et d'Eder Militao. Le Brésilien a joué plus de minutes que n'importe quel autre joueur du Real Madrid la saison dernière et, malgré les mauvais traitements infligés par les défenses, il n'a pas connu de blessure. Si Vinicius devait commencer à souffrir de problèmes plus réguliers, la saison du Real Madrid pourrait s'en trouver considérablement modifiée, avec peu de réserves derrière lui.