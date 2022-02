Le Real Madrid connaît le remplaçant de Casemiro

Selon Mundo Deportivo, les Merengue pourraient l'avoir trouvé en Khephren Thuram.

Thuram au Real Madrid ?

Le jeune homme de 20 ans est le fils de l'ancienne footballeuse française Lillian Thuram et le petit frère de l'attaquant du Borussia Mönchengladbach Marcus Thuram. Il joue à Nice, en Ligue 1.

L'article continue ci-dessous

Khephren est passé par le système des jeunes de Monaco et a même joué pour eux en Ligue des champions contre l'Atletico Madrid lors de la saison 2018/19. Il a rejoint Nice en 2019 et a représenté l'équipe nationale française au niveau U17 et U18.

Casemiro, 29 ans, est l'un des meilleurs milieux de terrain du jeu. Il a fait 320 apparitions pour Madrid et a été sélectionné 60 fois en équipe nationale brésilienne. Il a remporté deux fois la Liga et quatre fois la Ligue des champions lors de son passage au Santiago Bernabeu et n'a pas de remplaçant naturel dans l'équipe.