Le Real Madrid connait le prix (très exagéré) de Marcus Rashford

L'attaquant de Manchester United Marcus Rashford est actuellement dans la forme de sa vie.

Après un début de saison mitigé, le niveau de performance de l'international anglais a été multiplié par dix depuis le retour du football national après la Coupe du monde.

130M€ ou rien

Rashford est actuellement le joueur le plus prolifique d'Europe, avec 14 buts en 16 apparitions depuis le lendemain de Noël de l'année dernière. Il a marqué contre Barcelone lors du match nul 2-2 de jeudi au Camp Nou, et tentera de faire de même jeudi prochain à Old Trafford.

Naturellement, la forme de Rashford a attiré des prétendants potentiels pour sa signature, et MD rapporte que le Real Madrid est l'un de ces clubs intéressés. Cependant, Man Utd a fixé un prix de 130 millions d'euros pour se séparer du joueur de 25 ans.

Le Real Madrid devrait être à la recherche d'un attaquant au cours des prochaines saisons, Karim Benzema arrivant en fin de carrière, mais les responsables du club sont susceptibles d'être découragés par l'évaluation de Manchester United.