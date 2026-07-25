L'attaquant brésilien Endrick fait face à une nouvelle situation d'incertitude, malgré un prêt encourageant à Lyon la saison dernière.

Le joueur de 19 ans doit rentrer à Madrid le 28 juillet après la fin de ses vacances, mais son retour ne lui garantit pas une place au sein du Merengue dans sa nouvelle configuration attendue sous la houlette de José Mourinho.

Alors que le club continue de réfléchir à de nouvelles recrues pour ses options offensives, l'avenir d'Endrick demeure l'une des plus grandes questions à l'approche de la préparation d'avant-saison.

Selon le journaliste d'ESPN Rodra, « le Real Madrid n'exclut pas de prêter à nouveau Endrick cet été, même si le joueur est déterminé à rester à Santiago Bernabéu et à se battre pour du temps de jeu régulier ».

Le rapport ajoute que Mourinho souhaite évaluer Endrick durant la préparation d'avant-saison avant de prendre une décision définitive.

Le Brésilien sera évalué aux côtés de Gonzalo García, qui continue de susciter l'intérêt du club de Premier League anglaise Fulham.

À ce stade, l'un des deux jeunes joueurs devrait partir en prêt si Madrid parvient à recruter un autre attaquant de renom.

Dans le même temps, ESPN rapporte que les représentants d'Endrick ont également envisagé la possibilité d'une nouvelle offre de prêt. Toutefois, leur priorité actuelle diffère des discussions précédentes, lorsque le temps de jeu était considéré comme indispensable avant la Coupe du monde.

Le dernier plan des représentants du joueur semble être qu'il reste au Real Madrid et se batte pour sa place, même si cela implique d'accepter un rôle réduit en début de saison.

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