Le Real Madrid casse sa tirelire pour Carreras

Real Madrid vs Pachuca

Le Real Madrid est sur le point de finaliser son quatrième transfert de la période estivale, Álvaro Carreras étant sur le point de rejoindre le Santiago Bernabéu.

Dean Huijsen et Trent Alexander-Arnold sont arrivés début juin et ont tous deux participé à la Coupe du monde des clubs avec les Merengues. Le transfert de Franco Mastantuono a également été confirmé, mais il ne pourra officiellement rejoindre le club qu'en août, lorsqu'il aura 18 ans. Et bientôt, Carreras deviendra le quatrième à signer.





Le Real Madrid a tenté de recruter Carreras à temps pour l'intégrer à l'équipe de Xabi Alonso pour la Coupe du monde des clubs, mais aucun accord n'a pu être trouvé avec Benfica. Cependant, les négociations ont repris en début de semaine, et aujourd'hui, The Athletic annonce qu'un accord a été trouvé entre les deux clubs.

L'article continue ci-dessous





Le Real Madrid versera 50 millions d'euros au Benfica en trois versements

Le contrat de Carreras avec le Benfica comprend une clause libératoire de 50 millions d'euros, mais plutôt que de l'activer, le Real Madrid a conclu un accord pour payer cette somme en trois versements, comme il l'a fait avec Huijsen, qui a été recruté à l'AFC Bournemouth.





Carreras pourra désormais se rendre à Madrid afin de passer une visite médicale, finaliser les termes du contrat et signer son nouveau contrat. Ce processus devrait être relativement simple et, si tout se passe bien, il pourrait être confirmé comme joueur du Real Madrid dès ce week-end.





Carreras pourrait être la solution au problème du Real Madrid au poste d'arrière gauche

Carreras devrait être le titulaire au poste d'arrière gauche du Real Madrid pour la saison prochaine et au-delà, et le club espère qu'il mettra fin à ses difficultés à ce poste. Ferland Mendy et Fran Garcia n'ont généralement pas réussi à maintenir un niveau de performance élevé au cours des dernières années, c'est pourquoi le club souhaitait vraiment recruter un nouveau joueur.