Le Real Madrid met la dernière main au dossier du recrutement de l'Ivoirien Yan Diomandé, la star de Leipzig, au point que l'annonce officielle de son arrivée au club merengue est désormais imminente.

Âgé de 19 ans, Diomandé a suscité l'intérêt de nombreux grands clubs européens cet été, au premier rang desquels le Paris Saint-Germain, Liverpool et Manchester City, avant que le Real Madrid n'intervienne et ne remporte le dossier.

De son côté, le journal espagnol « AS » a indiqué que l'un des transferts les plus marquants de l'été pour le Real Madrid était quasiment bouclé, malgré quelques détails restant en suspens, comme l'échange des documents, qui n'affectent toutefois pas l'essentiel de l'accord.

Le quotidien a précisé que le Real Madrid s'était mis d'accord avec le club allemand pour recruter Diomandé pour un montant compris entre 115 et 120 millions d'euros.

Les relations avec les représentants de Diomandé ont été rapides et fructueuses, le joueur ivoirien étant représenté par la même agence qui gère les affaires de Vinicius Junior, la star merengue, ce qui explique une communication régulière et fluide entre les deux parties.

Le journal espagnol a ajouté qu'un accord avait déjà été trouvé avec Diomandé sur le salaire et le nombre de saisons, et qu'il ne restait plus qu'à signer le contrat.

AS a précisé que le Real Madrid pourrait officialiser le transfert dès demain, lundi, ce qui éviterait à Diomandé de devoir rejoindre le stage de préparation de Leipzig pour la nouvelle saison.

Une fois le transfert officialisé, Diomandé deviendra le cinquième joueur à rejoindre le Real Madrid cet été, après Marc Cucurella, Ibrahima Konaté, Bernardo Silva et Denzel Dumfries.