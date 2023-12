Le Real Madrid attaque le Barça, c'est la guerre !

Le Real Madrid a l'intention de se présenter en tant que partie lésée en procès face au Barça !

La fameuse affaire Negreira, qui porte sur les relations présumées du FC Barcelone avec Enriquez Negreira (ancien vice-président de la commission technique des arbitres), est toujours en cours. Le ministère public espagnol a inculpé les clubs catalans dans cette affaire, notamment pour corruption et corruption sportive.

Le Real Madrid a l'intention de se présenter en tant que partie lésée au cours de la procédure, une décision qui a exaspéré le FC Barcelone. Les relations entre les deux clubs se sont donc détériorées, mais les Madrilènes n'ont pas l'intention de se retirer de l'affaire.

Comme le rapporte Libertad Digital (via Marca), le Real Madrid a envoyé une lettre au bureau du procureur pour lui faire part de son point de vue sur la situation, et il ne s'est pas retenu.

"Il existe des indices de corruption sportive d'une gravité et d'une portée inhabituelles.

On ne peut pas dire que la cause repose sur des "élucubrations et des hypothèses non fondées sur des données objectives", ni sur des éléments "imprécis et vaporeux". On ne peut pas non plus affirmer que des "données spécifiques" indiquent que Barcelone s'est livré à une corruption arbitrale, traditionnelle ou systémique, qui pourrait être considérée comme offensée ou affectée par le Real Madrid en tant que participant à la Liga. Au contraire, les preuves qui sont traitées aujourd'hui sont accablantes et nous empêchent de nous appuyer sur une prétendue insuffisance de preuves pour alléguer qu'aucun club n'a été lésé par les faits dénoncés.

"Le Real Madrid est tout aussi offensé et sa légitimité active à exercer l'accusation privée est tout aussi incontestable. Aucun des recours n'offre de raison factuelle ou juridique justifiant que, de l'avis des enquêteurs, quiconque organise ou gère une compétition devrait être considéré comme lésé et que, par contre, les clubs qui y participent, qui auraient été encore plus directement lésés par son éventuelle altération criminelle, ne devraient pas l'être.

"L'apparition du Real Madrid (en tant que partie lésée) ne compromet pas le droit des personnes faisant l'objet d'une enquête à une procédure sans retard injustifié et n'ouvre pas la porte à une apparition massive dans le cas des clubs de football qui rendrait la procédure ingérable. Il n'est pas approprié de regrouper des accusations privées sous une même représentation et une même défense".

Le FC Barcelone a clamé son innocence tout au long de la procédure et est prêt à se battre lorsque l'occasion lui en sera donnée. Pour l'instant, l'affaire suit son cours.