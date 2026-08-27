Emilio Butragueño, le directeur des relations institutionnelles du Real Madrid, ne s'est pas montré optimiste comme à son habitude après le tirage au sort de la Ligue des champions, adressant au contraire un avertissement clair et explicite à l'issue du tirage de Monaco, qui a placé les Merengues sur un chemin miné par les géants du continent.

Le message du représentant du Real Madrid lors du tirage au sort de la Ligue des champions a été direct : assez de souffrances, il ne faut pas répéter le scénario des deux dernières saisons, et notre seul objectif est d'échapper au piège du premier tour.

Emilio Butragueño a commenté les résultats du tirage, qui ont débouché sur des affiches explosives pour le club madrilène, puisque les Merengues affronteront sept adversaires de premier plan : l'Inter Milan, Arsenal, le PSV Eindhoven, l'AS Rome, le RB Leipzig, le LASK et l'AEK Athènes.

Butragueño a déclaré, dans des propos accordés à la chaîne « Movistar » : « Cette compétition est extrêmement difficile ; tous les matchs sont équilibrés et d'un niveau très proche, nous devons avoir le bon état d'esprit. »

La légende du Real a adressé un message d'avertissement aux joueurs et au staff technique, affirmant que le premier objectif est d'éviter le scénario qui s'est répété lors des deux dernières saisons, à savoir l'élimination en quart de finale (face au Bayern la saison dernière, et lors de la saison 2024-2025 par Arsenal).

Il a ajouté : « Nous ferons de notre mieux pour nous qualifier directement pour les huitièmes de finale et éviter le premier tour à élimination directe, nous participerons avec beaucoup d'enthousiasme, nous abordons cette compétition avec le même enthousiasme habituel. »

L'avertissement de Butragueño est justifié, car depuis la mise en place du nouveau format de la compétition il y a deux saisons, le Real Madrid a échoué à se qualifier directement pour les huitièmes de finale et a été contraint de disputer le barrage des seizièmes de finale à deux reprises. Lors de la saison 2024/2025, il a dû affronter Manchester City et l'a écarté difficilement, et la saison dernière, il s'est heurté à Benfica dirigé par José Mourinho, parvenant à passer l'obstacle.

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités de manière plus approfondie sur les forums de « Kooora »

Le calendrier complet des matchs de la phase de ligue de la Ligue des champions devrait être annoncé samedi prochain, le 29 août.