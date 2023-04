Le Real Madrid appelle Cristiano Ronaldo !

Cristiano Ronaldo se serait vu proposer un rôle au Real Madrid, un peu plus de trois mois après être devenu le joueur le mieux payé du monde à Al-Nass

Ronaldo a rejoint l'Arabie saoudite en janvier après que son contrat avec Manchester United a été résilié "par consentement mutuel" à la suite d'une interview non autorisée avec Pier Morgan dans laquelle il avait critiqué le club

Il souhaitait rester en Europe, l'idéal étant d'avoir la possibilité d'enrichir son palmarès de 140 buts en Ligue des champions, mais aucune offre n'a été faite dans ce sens.

Au lieu de cela, il a rejoint Al-Nasser, qui a fait de lui le joueur le mieux payé de tous les temps avec un contrat de 200 millions d'euros par an, mais Ronaldo a déjà des doutes et le Real est prêt à lui offrir une porte de sortie, selon des rapports en Espagne.

"Florentino Perez offre à Ronaldo un travail, mais pas en tant que joueur", écrit El Nacional. "Si l'ancien joueur de la Juventus et du Sporting finit par quitter Al-Nassr et revient en Espagne, Perez lui a garanti un travail à Santiago Bernabéu.

"Ce ne serait évidemment pas en tant que joueur - il considère que cette période est close - mais il pourrait offrir à Ronaldo un poste d'ambassadeur de Madrid, ou même un rôle au sein de l'organisation sportive."

Ronaldo est le meilleur buteur du Real avec un score à peine croyable de 450 buts en 438 matches entre 2009 et 2018, et ses liens affectifs avec la ville sont plus profonds, puisqu'il y a rencontré sa femme Georgina Rodriguez.