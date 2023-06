Le Real Madrid annonce le départ de Marco Asensio

Le Real Madrid a confirmé que l'attaquant Marco Asensio quitterait le club à la fin de son contrat, alors qu'il pourrait rejoindre le PSG.

Le joueur de 27 ans quittera le club à la fin du mois de juin après avoir passé huit ans chez les Blancos, en provenance de Majorque. On s'attend à ce qu'il signe au PSG dans le cadre d'un transfert libre après avoir accepté un contrat à long terme d'une valeur de 10 millions d'euros par an.

Asensio a décidé en mai de rejeter l'offre de Madrid de prolonger son contrat à Santiago Bernabeu. Il quitte le club après avoir remporté trois fois la Liga et la Ligue des champions.

Dans un communiqué, le Real Madrid a déclaré : "En tant que madridistas, nous n'oublierons jamais sa carrière et son comportement exceptionnel pendant toute cette période. Le Real Madrid est et sera toujours sa maison, et nous lui souhaitons, ainsi qu'à toute sa famille, la meilleure des chances dans ce nouveau chapitre de sa carrière."

Le joueur a également partagé une vidéo dans laquelle il fait ses adieux au club et à ses fans.

Maintenant que son départ du Real a été confirmé, l'Espagnol pourrait rapidement être annoncé du côté du Paris Saint-Germain. Asensio aura l'occasion de faire ses adieux au public de Bernabeu lors du dernier match de la saison, dimanche, lorsque les Blancos accueilleront l'Athletic Club.