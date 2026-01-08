Le Real Madrid abandonne Upamecano

Le défenseur du Bayern Munich, initialement la priorité du club, est sur le point de prolonger son contrat en Bavière, obligeant les Merengues à se tourner vers l'international allemand, dont le transfert pourrait dépasser les 50 millions d'euros.

La stratégie de transfert du Real Madrid pour le prochain mercato estival a été profondément remaniée suite à la situation en Allemagne. Le club madrilène avait fait du défenseur central du Bayern, Upamecano, sa cible prioritaire en défense. L'attrait du Français résidait dans deux atouts : son expérience confirmée en Ligue des Champions et, surtout, sa situation contractuelle.

Upamecano était initialement considéré comme le « candidat idéal » par la direction madrilène, car son contrat arrivait à échéance, le rendant libre de tout contrat – une stratégie que les Merengues ont exploitée avec succès ces dernières années avec des joueurs comme Antonio Rüdiger, David Alaba et Kylian Mbappé. Cependant, des informations récentes indiquent que le défenseur est sur le point de prolonger son contrat à l'Allianz Arena, anéantissant ainsi les espoirs du Real Madrid de l'obtenir gratuitement.

Upamecano étant désormais hors course et le club madrilène semblant avoir revu à la baisse son intérêt pour Ibrahima Konaté, le champion d'Europe a dû se tourner vers d'autres options. Leur choix s'est porté sur Schlotterbeck, du Borussia Dortmund.

Selon le quotidien Bild, un transfert de Schlotterbeck dans la capitale espagnole devient « de plus en plus probable », le Real Madrid intensifiant ses efforts pour s'attacher ses services.

Contrairement à Upamecano, Schlotterbeck ne sera pas disponible gratuitement. Le contrat du joueur de 26 ans au Signal Iduna Park court jusqu'à l'été 2027. Cette stabilité contractuelle place Dortmund en position de force lors des négociations. Selon certaines sources, le club de Bundesliga exigerait une indemnité de transfert d'au moins 50 millions d'euros (43 millions de livres sterling), tandis que d'autres évoquent un prix avoisinant les 70 millions d'euros (58 millions de livres sterling) pour se séparer de son pilier défensif.

Malgré ce coût, Schlotterbeck figure désormais en tête de la liste des priorités du Real Madrid pour le poste de défenseur central. Le joueur lui-même serait ouvert à un transfert au Santiago Bernabéu, même s'il n'a pas encore pris de décision définitive quant à son avenir. Dortmund, de son côté, préférerait le vendre à un club étranger plutôt que de le voir rejoindre le Bayern Munich.