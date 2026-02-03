Le Real Madrid abandonne cette star française

Malgré l'arrivée de Dean Huijsen, et les départs potentiels d'Antonio Rüdiger et de David Alaba, le poste de défenseur central reste une priorité pour les Merengues.

Dayot Upamecano, qui correspond à la politique du Real Madrid de recruter des stars confirmées libres de tout contrat, est l'une de leurs cibles principales. Le contrat du Français expire cet été, et les Merengues ont récemment accéléré les discussions avec des défenseurs centraux potentiels. Ce facteur, combiné à l'absence de réponse d'Upamecano à l'offre de prolongation du Bayern Munich pendant des semaines, a été perçu comme un signe positif par le Real Madrid.

Le club bavarois avait donné à Upamecano jusqu'à dimanche soir pour se prononcer sur son contrat, un délai que l'international français n'a pas respecté, selon Florian Plettenberg de Sky Sports DE. Le Bayern a ensuite retiré son offre le lendemain. Cependant, il semblerait qu'Upamecano soit retourné au club peu après pour déclarer vouloir signer un nouveau contrat.

Un accord a donc été trouvé pour prolonger le contrat d'Upamecano jusqu'en 2030. Cela met quasiment fin à toute tentative de le recruter de la part du Real Madrid. Des rumeurs récentes laissaient entendre qu'Upamecano souhaitait prolonger son contrat, mais que ses agents estimaient pouvoir obtenir davantage.

Le Real Madrid se tourne vers d'autres pistes. Le défenseur du Borussia Dortmund, Nico Schlotterbeck, aurait été l'alternative du Bayern Munich à Upamecano, et le Real Madrid a également été associé à son profil. Cependant, en Espagne, il semblerait que le club madrilène ne soit pas intéressé par l'international allemand. Cela dit, les Merengues s'intéresseraient à un autre défenseur central de Bundesliga, dont le nom n'a pas encore été dévoilé. Par le passé, le Real Madrid a été cité parmi les joueurs susceptibles de s'intéresser à Castello Lukeba, du RB Leipzig.