Le Real Madrid abandonne cette star anglaise

Il semblerait que les Merengues ne recruteront pas en janvier, mais étudient leurs options pour l'été.

L'été dernier, le Real Madrid a dépensé 120 millions d'euros pour renforcer sa défense, mais selon les dernières informations en provenance de la capitale espagnole, un défenseur central sera à nouveau la priorité absolue. Ce poste constitue l'un des deux postes ciblés, avec celui de milieu défensif, afin d'améliorer la maîtrise du jeu.

L'été dernier, une opération similaire avait été envisagée, Xabi Alonso souhaitant recruter un milieu de terrain à l'aise avec le ballon. Initialement, il aurait insisté pour recruter Martin Zubimendi, tandis que Rodri Hernandez, Adam Wharton et Kees Smit auraient également été considérés. Selon Diario AS, Wharton n'est plus une option pour les Merengues, et le club madrilène ne recrutera pas le meneur de jeu de Crystal Palace en l'état actuel des choses.

Avant le début de la saison, des doutes subsistaient quant à la capacité de Smit à s'imposer immédiatement. Le jeune homme de 19 ans sortait de sa première saison en équipe première, et une telle transition aurait représenté un grand pas en avant. Cependant, le Real Madrid a continué de le superviser, et ses performances régulières avec l'AZ Alkmaar ont fini par le convaincre qu'il était une option sérieuse.

Il est de notoriété publique que Vitinha, du Paris Saint-Germain, serait leur recrue privilégiée, mais le club parisien étant peu susceptible de le laisser partir, Smit devient une option de plus en plus réaliste. Le prix du Néerlandais est estimé à environ 60 millions d'euros, mais plusieurs clubs de Premier League, dont Manchester United, s'intéressent également à Smit.