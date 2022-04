Le Real Madrid a trouvé le successeur de Modric

Los Blancos considèrent le milieu de terrain du Borussia Dortmund comme l'héritier de Luka Modric et envisagent de le faire venir dans la capitale espagnole en 2023.

L'Anglais de 18 ans a vu son maillot numéro 22 avec Birmingham City retiré lorsqu'il est parti pour la Bundesliga et Pep Clotet, l'entraîneur qui lui a donné ses débuts professionnels lorsqu'ils étaient tous deux à Birmingham, a parlé de lui à Diario AS.

"Jude est un joueur très complet", a déclaré Clotet, un Espagnol.

"Il joue bien en attaque et en défense. C'est un joueur fort et, malgré son âge, il a de l'expérience en Ligue des champions et avec l'équipe nationale.

"Il est tellement dynamique qu'il peut être un joker pour Madrid.

"Défensivement, il est très impliqué et il arrive toujours dans la surface au bon moment. Il couvre beaucoup de terrain et c'est un gars très concentré, toujours soucieux de gagner le ballon rapidement.

"Il est difficile de classer ses capacités car malgré son âge, il est difficile de voir son plafond. Il s'est toujours démarqué et il a une ambition et une maturité bien supérieures à son âge."

L'article continue ci-dessous

Madrid souhaite renforcer son milieu de terrain alors que son trio emblématique composé de Modric, Casemiro et Toni Kroos vieillit. Eduardo Camavinga et Fede Valverde sont déjà en place et Aurélien Tchouameni de Monaco a été lié ainsi que Bellingham.

Né à Stourbridge, Bellingham a rejoint Birmingham à l'âge de sept ans et est entré dans l'équipe première du club à l'âge de 16 ans. Il a fini par faire 44 apparitions toutes compétitions confondues pour le club avant de rejoindre Dortmund en 2020 ; il a joué 84 matchs pour eux. Bellingham a également été sélectionné 12 fois dans l'équipe nationale anglaise.