Le Real Madrid a-t-il déjà fini son mercato ?

Selon AS, le Real Madrid a fait des affaires en avance cet été.

Plusieurs joueurs de haut niveau sont sur le point de quitter le Real Madrid à l'expiration de leur contrat à la fin du mois et Antonio Rudiger et Aurélien Tchouameni ont été recrutés.

L'arrivée d'autres joueurs, comme un attaquant pour offrir une alternative à Karim Benzema, dépendra en grande partie des départs.

Cela inclut des joueurs comme Luka Jovic et Mariano Diaz.

D'autres joueurs qui pourraient partir sont Marco Asensio et Dani Ceballos.

Madrid a connu une excellente année 2021/22, remportant la Liga à quatre journées de la fin et réalisant un incroyable parcours en Ligue des champions avant de battre Liverpool en finale à Paris.

L'ambition des Merengue pour la saison prochaine sera la même : une équipe plus forte et plus légère avec de bons ajouts.