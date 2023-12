Le Real Madrid a pris sa décison sur Aymeric Laporte

Le Real Madrid envisage de procéder à un transfert en janvier, après deux blessures aux ligaments croisés antérieurs dans l'axe de sa défense.

Eder Militao est out jusqu'en février au plus tôt, tandis que David Alaba est sur la touche jusqu'à la saison prochaine, mais leur remplaçant, selon les rumeurs, ne viendra pas d'Arabie saoudite. Aymeric Laporte était considéré comme l'une des options, six mois seulement après avoir quitté Manchester City pour Al Nassr. Marca affirme que Laporte se sent bien au Moyen-Orient et qu'il n'a pas l'intention de partir. Le Real Madrid n'a pas l'intention de payer la facture de son salaire de 15 millions d'euros par an, même si ce n'est que pour une courte période. De même, la perte de Laporte n'aidera pas Al Nassr à combler son retard de dix points dans la course au titre.

L'un des facteurs clés qui aurait pu entrer en ligne de compte était la sélection de l'Espagne, avec l'Euro à l'horizon l'été prochain. Pourtant, il semble que Laporte ait reçu l'assurance du sélectionneur espagnol Luis de la Fuente, puisque le quotidien madrilène affirme qu'il fera partie de la Roja l'été prochain, si tout se passe comme prévu.

Dans un premier temps, le Real Madrid s'est montré réticent à l'idée de recruter un autre défenseur, mais Carlo Ancelotti semble insister sur la nécessité de faire venir un autre défenseur. Raphaël Varane, défenseur de Manchester United, serait l'une des principales options, étant donné qu'il a perdu de son importance à Old Trafford.