Le Real Madrid a pris sa décision pour Vinicius

L'ailier brésilien est monté en puissance cette saison, avec déjà 16 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison.

Vinicius vers la prolongation

Et à seulement 21 ans, il est clair que l'ailier a du succès, bien que son contrat ne soit pas d'accord.

Vinicius est toujours sous le contrat qu'il a signé avec le Real Madrid à l'âge de 16 ans, ce qui signifie qu'il est l'un des joueurs les moins bien payés de l'équipe.

Et ce, bien qu'il soit le deuxième meilleur buteur et l'un des joueurs les plus influents.

À sa décharge, l'ailier n'a pas fait d'histoire, maintenant sa conviction que son moment viendra, et souhaitant désespérément rester au club en attendant.

Et selon l'expert en transferts Fabrizio Romano, tout le monde au Real Madrid, du président Florentino Perez jusqu'à la base, est d'accord pour dire que Vinicius a besoin d'un nouveau contrat.

Il est probable qu'il s'agisse d'un beau contrat et qu'un accord soit conclu dans les mois à venir.