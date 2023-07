Le Real Madrid a pris sa décision pour Mbappé

Le Real Madrid préférerait attendre que Kylian Mbappé signe gratuitement plutôt que de le faire venir cette année.

Le Paris Saint-Germain a lancé un ultimatum à l'attaquant français en lui demandant de signer un nouveau contrat ou d'accepter un départ cet été. En même temps, le club souhaite qu'il reste et fera tout ce qui est en son pouvoir pour obtenir un renouvellement de contrat.

C'est ce qu'a confirmé Ben Jacobs, qui a expliqué dans sa rubrique Substack avec Caught Offside que le PSG souhaite déterminer s'il peut convaincre Mbappé de signer un nouveau contrat, et si ce n'est pas le cas, il commencera à discuter d'un prix pour lui, avant de l'acheter activement au mois d'août.

Il mentionne également le fait que le gouvernement d'Arabie saoudite serait ravi de faire venir Mbappe au Moyen-Orient, même s'il est possible qu'il parte pour le Real Madrid un an plus tard. Néanmoins, il semble presque impossible d'imaginer que le PSG, propriété du Qatar, facilite une transaction pour les Saoudiens.

Pour sa part, le Real Madrid se contente d'attendre.

"Pour l'instant, le PSG n'attend que Mbappé. Mais s'il n'y a pas d'avancée, il le mettra activement sur le marché. Le Real Madrid préférerait toujours attendre l'été prochain et signer Mbappe gratuitement, mais envisagerait de bouger maintenant si le prix est correct."

Il convient de noter que si les Blancos prévoyaient de se positionner pour le bon prix, c'est probablement l'information qu'ils débrieferaient, traduisant un manque d'urgence de leur part. De même, ils n'ont toujours pas recruté d'attaquant pour remplacer Karim Benzema en dehors de Joselu Mato, et son numéro 9 reste vacant. De leur point de vue, si le prix est correct, Los Blancos seraient bien inspirés de l'avoir dans leur équipe dès cette saison.