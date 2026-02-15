Le Real Madrid a enfin trouvé le nouveau Kroos

Rodri Hernandez, Adam Wharton et Chema Andres, entre autres, ont été évoqués, mais une nouvelle option pourrait émerger dans les prochains mois.

Ces dernières années, le Real Madrid a tenté de recruter plusieurs joueurs de Liverpool. Le club madrilène a notamment obtenu la signature de Trent Alexander-Arnold, et Ibrahima Konaté pourrait également rejoindre le Bernabéu, l'intérêt du Real Madrid pour le recruter en tant qu'agent libre s'étant récemment ravivé.

Dominik Szoboszlai pourrait lui aussi faire le saut à terme. Le sélectionneur hongrois, Marco Rossi, a révélé au Diario AS que le joueur de 25 ans rêvait de rejoindre le Real Madrid.

« Du fait de la relation très étroite et directe qui m'unit à Dominik Szoboszlai depuis son enfance, le Real Madrid a toujours été son rêve. Depuis ses débuts dans le football, Dominik n'avait qu'un seul rêve : jouer pour le Real Madrid. Je ne sais pas s'il pourra franchir ce cap, car la décision lui appartient, ainsi qu'à son club.

« L'idée qui vous anime constamment est de réaliser votre rêve et, à mon avis, c'est la pensée la plus importante qui puisse guider Dominik. Cependant, je n'exclus absolument pas la possibilité qu'il reste à Liverpool et y prolonge son contrat, d'autant plus qu'il est très apprécié au sein du club. C'est un joueur essentiel pour Liverpool, et Liverpool est l'un des plus grands clubs du monde. »

Szoboszlai a été l'un des meilleurs joueurs de Liverpool cette saison. Principalement considéré comme un milieu offensif, il a également brillé sur le plan défensif ces douze derniers mois. À ce titre, il correspondrait aux besoins du Real Madrid, même s'il ne sera pas facile de le convaincre de quitter le champion en titre de Premier League.