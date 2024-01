Le Real Madrid a de la concurrence dans le dossier Davies

Alphonso Davies Davies est en fin de contrat en 2025 et le Real Madrid souhaite le recruter.

Le Real Madrid a l'habitude de gagner les batailles pour les joueurs qu'il veut vraiment, mais son projet de recruter le latéral gauche du Bayern Munich, Alphonso Davies, vient de se compliquer.

Davies est en fin de contrat en 2025 et le Real Madrid souhaite le recruter depuis la fin de la saison dernière et espère dépenser 40 à 50 millions d'euros cette année pour obtenir sa signature. L'idée était qu'il continue à repousser les efforts du Bayern pour renouveler son contrat, forçant le Bayern à accepter un accord s'il veut gagner de l'argent avec lui.

L'article continue ci-dessous

Pour cela, il faut que Davies refuse plus d'argent au Bayern pour rejoindre le Real Madrid et son ami David Alaba en Espagne. L'offre du Bayern est supérieure de plusieurs millions à celle des Blancos, comme l'a rapporté The Athletic la semaine dernière. Par ailleurs, le Daily Mirror (via Sport) affirme que Manchester City et Chelsea envisagent également de s'attacher les services de Davies.

Cela pourrait compliquer les choses pour le Real Madrid, qui n'offrira pas autant d'argent en salaire, et la concurrence pourrait faire grimper le prix d'un transfert. Cela dit, le Real Madrid a déjà réussi à faire signer des joueurs en obtenant d'abord le feu vert du joueur et en négociant dans cette optique.

Il reste à voir si les informations concernant l'intérêt de City et de Chelsea se confirment, ce qui pourrait donner une idée plus précise du sérieux de leur intérêt. Si c'est le cas, le Real Madrid pourrait alors envisager la signature de Miguel Gutierrez en provenance de Gérone, qui serait une option beaucoup moins coûteuse pour les Blancos. Davies a été présenté comme la principale cible du Real Madrid en dehors de Kylian Mbappé.