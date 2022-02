Le Real Madrid a confiance en Carvajal

Pourtant, l'avenir de l'Espagnol au Real Madrid ne fait aucun doute, selon Marca. Les Blancos ont une confiance totale dans le défenseur de longue date et ne prévoient pas de signer un nouveau latéral droit cet été.

Il y a actuellement trois latéraux droits au club avec Dani Carvajal, Alvaro Odriozola et Lucas Vazquez, récemment converti, et Madrid est plus que satisfait de ses options.

Le contrat de Carvajal expire en 2025, et le poste de latéral droit n'est pas un poste qu'ils cherchent à renforcer.

Ancelotti croit en Carvajal

Carlo Ancelotti a été le premier à souligner l'importance de Dani Carvajal dans l'équipe. Selon l'Italien, il apporte l'équilibre, l'expérience et le fait de savoir gérer les grandes situations.

L'article continue ci-dessous

Sa prestation douteuse contre le PSG est intervenue à un moment où il n'avait pas encore retrouvé sa vitesse de croisière après son retour de blessure, avec seulement trois matchs joués au cours des deux derniers mois avant celui-là, contre Barcelone, Grenade et Villarreal.

L'entraîneur sait que, pour qu'il atteigne son plus haut niveau de confiance, Carvajal doit avoir des minutes à son actif.