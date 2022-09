Le Real et le Barça s'arrachent le nouveau Vinicius

Le FC Barcelone poursuit ses plans de transfert, avec un regard tourné vers l'avenir. L'avenir, à leurs yeux, s'appelle Endrick Felipe.

Le jeune joueur de Palmeiras, âgé de 16 ans, est déjà dans le collimateur des plus grands clubs européens. Le FC Barcelone et le Real Madrid semblent vouloir se disputer la signature d'un nouveau jeune prodige brésilien, après Vinicius Junior et Neymar Junior.

Selon Sport, les agents d'Endrick se sont rencontrés cette semaine à Barcelone, après avoir été envoyés par avion de Sao Paulo. Le but de la réunion était de communiquer l'intérêt des Blaugrana et d'aligner les positions en termes de plans et de finances.

Endrick n'a pas encore fait ses débuts avec Palmeiras, mais il a fait partie du banc de touche. Cet été, il a signé son premier contrat professionnel avec le club, contenant une clause libératoire supposée de 32 millions d'euros.

L'objectif du FC Barcelone est de conclure un accord pour Endrick l'été prochain. Il rejoindrait alors le club à l'été 2024, après ses 18 ans.